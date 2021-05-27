Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем – СМИ

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Популярного российского хип-хоп-исполнителя Элджей (Алексей Узенюк) задержали в Москве по подозрению в вождении автомобиля под воздействием алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным источника телеканала, рэпера задержали на проспекте Маршала Жукова. Машину артиста прижали к обочине, поведение Узенюка инспекторам показалось странным.
"Налицо были все признаки опьянения. Он невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем", – рассказал собеседник.
Рэпер отказался пройти медосвидетельствование, на него составили административный протокол.
Читайте также:
- Есть ли девушка у Моргенштерна? Личная жизнь скандального рэпера
- Нищий рэпер притворялся богатым и умер под пытками грабителей
- В США расстреляли 20-летнего рэпера Pop Smoke
- Рэпер Гуф назвал кавказских женщин "хачухами" и извинился
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале