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Певец Элджей

Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем – СМИ

© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (23)
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Рэпер отказался пройти медосвидетельствование, на него составили административный протокол

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Популярного российского хип-хоп-исполнителя Элджей (Алексей Узенюк) задержали в Москве по подозрению в вождении автомобиля под воздействием алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника телеканала, рэпера задержали на проспекте Маршала Жукова. Машину артиста прижали к обочине, поведение Узенюка инспекторам показалось странным.

© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
"Налицо были все признаки опьянения. Он невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем", – рассказал собеседник.

Рэпер отказался пройти медосвидетельствование, на него составили административный протокол.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (23)

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