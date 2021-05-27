Ниагарский водопад стал красно-белым по случаю Дня независимости Грузии

Вместе с Ниагарским водопадом в цвета грузинского флага "оделись" достопримечательности Брюсселя, Афин, Дублина, Рио-де-Жанейро и других мест мира

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Ниагарский водопад впервые подсветили в цвета грузинского флага в честь Дня независимости Грузии, говорится в сообщении на сайте посольства Грузии в Канаде.

Самая известная и популярная туристическая достопримечательность Канады – Ниагарский водопад стал красно-белым 26 мая вечером, в 21:45 по местному времени.

Посольство Грузии в Канаде транслировало это событие во время прямого включения на официальной странице в соцсети Facebook. Ниагарский водопад был освещен цветами грузинского флага в течение 15 минут. В это время были исполнены государственные гимны Грузии и Канады, а также грузинские народные песни "Чакруло", "Кахетинский Мравалжамиери" и "Шен хар венахи".

Niagara falls live streaming კანადაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ფარგლებში, 26 მაისს, ოტავას დროით საღამოს 9:45 სთ-ზე, კანადის ყველაზე ცნობილი და პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობა ნიაგარას ჩანჩქერი პირველად ქართული დროშის ფერებში განათდა. საელჩომ თავის Facebook-ის გვერდზე პირდაპირი ჩართვის მეშვეობით გააშუქა ეს ფაქტი. ჩანჩქერი საქართველოს დროშის ფერებში 15 წუთი იყო განათებული, რა დროსაც შესრულდა საქართველოსა და კანადის სახელმწიფო ჰიმნები, ქართული ხალხური სიმღერები და საგალობლები: „კახური მრავალჟამიერი“, „შენ ხარ ვენახი“ და „ჩაკრულო“. Опубликовано Embassy of Georgia to Canada Среда, 26 мая 2021 г.

День независимости Грузии 26 мая во всем мире отметили различными мероприятиями. По случаю празднования символ Брюсселя – известную статую Manneken-Pis (писающий мальчик) – одели в грузинскую чоху (мужской национальный наряд).

В Бразилии в цвета грузинского флага подсветили известную статую Христа в Рио-де-Жанейро, в Австралии – Национальный карильон в городе Канберра, стену Иерусалима, центральные мосты Литвы, старое здание мэрии и фонтан. Также в Катаре историческое здание в центре Доха, в Болгарии – Национальный дворец культуры, в Северной Македонии – Археологический музей в Скопье.

В рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии, в Ирландии в цвета грузинского флага подсветили здание мэрии, а на улицах Дублина вывесили грузинские флаги. Также впервые по случаю национального праздника Грузии фонтан площади Омония в Афинах подсветили в цвета грузинского флага.

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