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Женщина на одной из улиц Дананга, Вьетнам

Гибридный штамм COVID-19 обнаружен во Вьетнаме

© photo: Sputnik / Alexandr Vil'f
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Sputnik Грузия
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Из-за его появления в стране выросло число новых случаев коронавируса, и власти опасаются, что он может быть намного более заразен

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VnExpress.

По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkgaidze
Чхаидзе: индийский штамм коронавируса не будет доминировать в Грузии

Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6 356 заболевших.

Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.

В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью, более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.

Теги:
Вьетнам, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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