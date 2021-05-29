Гибридный штамм COVID-19 обнаружен во Вьетнаме

Из-за его появления в стране выросло число новых случаев коронавируса, и власти опасаются, что он может быть намного более заразен

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VnExpress.

По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.

Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6 356 заболевших.

Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.

В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью, более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.