В Баку новое здание Минэкономики построили "из кубиков" - выглядит суперсовременно

ТБИЛИСИ, 30 мая - Sputnik. Столица Азербайджана получила новую достопримечательность - в субботу в Баку состоялось торжественное открытие здания, построенного по современным технологиям для министерства экономики.
Необычное здание на проспекте Гейдара Алиева выглядит как пять парящих в воздухе кубов. Дизайн здания был удостоен в 2020 году в США премий "Совершенство в строительной инженерии" и "Достоинство".
Каждый куб состоит из пяти офисных этажей и в уникальной форме отделяется от верхнего соседнего куба открытой садовой террасой без колонн. Каждый этаж здания повернут на 1,2 градуса по отношению к нижним этажам, что в итоге создает эффект поворота на 40 градусов снизу вверх.
В открытии здания принял участие президент Ильхам Алиев.
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