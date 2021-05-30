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Министерство экономики Азербайджана. Новое здание

В Баку новое здание Минэкономики построили "из кубиков" - выглядит суперсовременно

photo : press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV
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Более 700 сотрудников министерства экономики Азербайджана теперь будут работать в одном из самых необычных зданий Баку

ТБИЛИСИ, 30 мая - Sputnik. Столица Азербайджана получила новую достопримечательность - в субботу в Баку состоялось торжественное открытие здания, построенного по современным технологиям для министерства экономики. 

Необычное здание на проспекте Гейдара Алиева выглядит как пять парящих в воздухе кубов. Дизайн здания был удостоен в 2020 году в США премий "Совершенство в строительной инженерии" и "Достоинство".

Министерство экономики Азербайджана. Новое здание
photo : press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV
Министерство экономики Азербайджана. Новое здание

Каждый куб состоит из пяти офисных этажей и в уникальной форме отделяется от верхнего соседнего куба открытой садовой террасой без колонн. Каждый этаж здания повернут на 1,2 градуса по отношению к нижним этажам, что в итоге создает эффект поворота на 40 градусов снизу вверх.

Ильхам Алиев осматривает новое здание министерства экономики Азербайджана
photo : press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV
Ильхам Алиев осматривает новое здание министерства экономики Азербайджана

В открытии здания принял участие президент Ильхам Алиев.

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Теги:
Баку, архитектура

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