В Баку новое здание Минэкономики построили "из кубиков" - выглядит суперсовременно

Более 700 сотрудников министерства экономики Азербайджана теперь будут работать в одном из самых необычных зданий Баку

ТБИЛИСИ, 30 мая - Sputnik. Столица Азербайджана получила новую достопримечательность - в субботу в Баку состоялось торжественное открытие здания, построенного по современным технологиям для министерства экономики.

Необычное здание на проспекте Гейдара Алиева выглядит как пять парящих в воздухе кубов. Дизайн здания был удостоен в 2020 году в США премий "Совершенство в строительной инженерии" и "Достоинство".

photo : press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV Министерство экономики Азербайджана. Новое здание

Каждый куб состоит из пяти офисных этажей и в уникальной форме отделяется от верхнего соседнего куба открытой садовой террасой без колонн. Каждый этаж здания повернут на 1,2 градуса по отношению к нижним этажам, что в итоге создает эффект поворота на 40 градусов снизу вверх.

photo : press-service of the President of the Republic of Azerbaijan / VUGAR AMRULLAEV Ильхам Алиев осматривает новое здание министерства экономики Азербайджана

В открытии здания принял участие президент Ильхам Алиев.

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