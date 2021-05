BTS рулит! Новый клип "Butter" бьет рекорды Гиннесса один за другим

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Южнокорейская группа BTS установила сразу несколько новых рекордов Гиннесса с клипом на трек "Butter" ("Масло").

Видео одновременно смотрело 3,9 миллиона зрителей во время премьеры в YouTube.

"Butter" стало самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube за первые 24 часа с момента публикации, оно собрало более 108 миллионов показов. Кстати, предыдущий рекорд также принадлежит вокалистам из BTS, их сингл "Dynamite" единовременно смотрело три миллиона пользователей.

На сервисе Spotify сингл собрал более 11,042 миллиона прослушиваний и скачиваний за первые 24 часа. Композиция превзошла предыдущий результат — песню "I don't care" в исполнении Эда Ширана и Джастина Бибера почти на 65 тысяч прослушиваний.

Успех BTS на Spotify подтвержден еще одним достижением: по состоянию на конец апреля музыка BTS транслировалась на сервисе 16,3 миллиарда раз. Пока такое не удавалось ни одному другому исполнителю.

"Я уже слышу, как чарты дрожат под их ботинками", - отреагировали поклонники BTS на новый клип.

В песне есть строчка "Got ARMY right behind us", и в ролике показано, как участники группы складывают из своих тел слово "ARMY" — именно так называют себя фанаты коллектива. Это не единственный отрывок из трека, который обыгрывается в клипе. Музыканты, как преступники на фото из полиции, держат в руках таблички, где написаны их имена — сцена также перекликается с текстом композиции.

История BTS - кто они?

Это южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру, и в апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

Костяк аудитории группы - молодежь. Хотя формально BTS считаются звездами кей-попа ( "корейского попа"), они вышли за рамки жанра. Все тексты и музыку семь участников группы пишут сами и поют про проблемы молодежи, непонимание со стороны старшего поколения, поиск своей идентичности. Тексты на корейском сочиняет в основном рэпер RM.

BTS — это не только музыка, но и мощная хореография, стайлинг, сценография и спецэффекты.

BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings. Он позволил группе выиграть номинацию "Артист Года" на престижной музыкальной премии Mnet Asian Music Awards.

BTS имеют огромное влияние в социальных сетях. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене: они одержали победу в номинации "Лучший артист социальных сетей" на Billboard Music Awards, их мини-альбом Love Yourself: Her достиг 7 места в американском альбомном чарте Billboard 200, что стало наивысшим результатом среди всех корейских артистов, когда-либо попадавших в этот чарт.

Синглы "DNA" и "MIC Drop" удостоились золотых сертификаций от RIAA, что также сделало BTS первым корейским артистом в истории, имеющим подобную сертификацию.

Поклонники BTS совокупно называются ARMY, это один из крупнейших фэндомов в мире. С самого начала BTS строили доверительные отношения с фанатами, что помогло им завоевать популярность и удерживать первые места в чартах.

В октябре 2018 года группа получила Орден "За заслуги в культуре" пятого класса от правительства Южной Кореи за свой вклад в распространение корейской культуры по всему миру.

K-pop музыка - что это?

Девушки и молодые люди с кукольной внешностью поют, танцуют, собирая десятки тысяч зрителей на стадионах и сотни миллионов просмотров на YouTube — все это K-pop, направление.

K-pop — музыкальный жанр родом из Южной Кореи. Все началось после того, как летом 2012 года певец Пак Чжэ Сан, более известный как PSY, выпустил вирусный трек Gangnam Style и клип на него. Шуточное видео на веселую песню о роскошной жизни в престижном районе Сеула первым в истории набрало миллиард просмотров (сейчас 3,7 миллиарда). Хит возглавил UK Singles Chart и занял второе место в Billboard Hot 100. В результате корейской музыкой заинтересовались во всем мире.

Участников групп чаще называют возвышенным словом айдол (англ idol — кумир). Музыканты в глазах зрителей и слушателей — совершенные артисты с чистым вокалом, отточенной хореографией и внешностью, соответствующей всем стандартам южнокорейской красоты: худоба, белоснежная кожа, узкие нос и подбородок и большие глаза.

Сообщества фанов в случае с K-pop называют фэндомами. Без поддержки фанатов K-pop вряд ли бы стал феноменом современной музыкальной культуры.

Фэндом BTS Арми считается самым крупным и влиятельным — он объединяет несколько миллионов человек. Легко перепутать с "армией", тем более что фанаты иногда действительно ведут себя воинственно и даже агрессивно.

