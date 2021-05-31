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Интернет-издание Newsru.com прекратило работу

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210531/251883096/Internet-izdanie-Newsrucom-prekratilo-rabotu.html

Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым

ТБИЛИСИ, 31мая - Sputnik. Российское интернет-издание Newsru.com прекращает работу по экономическим причинам, сообщение об этом опубликовано на сайте издания.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", – говорится в заявлении редакции.

Руководство информационного портала приняло решение оставить открытым весь архив, накопленный за 21 год работы.

Первоначально Newsru.com являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своем нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошел в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.

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