Семьям в Китае разрешат иметь третьего ребенка

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Семейным парам в Китае намерены разрешить иметь третьего ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦК Компартии страны.

В документе отмечено, что процесс старения граждан в последние годы ускорился, а возможность заводить троих детей поможет улучшить структуру населения, а также сохранить "преимущества Китая в области человеческих ресурсов".