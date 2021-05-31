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Девочка в медицинской маске идет с родителями по улице во время пандемии коронавируса COVID 19 в Пекине Китай

Семьям в Китае разрешат иметь третьего ребенка

© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Власти Китая намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, чтобы решить проблему старения населения

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Семейным парам в Китае намерены разрешить иметь третьего ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦК Компартии страны.

В документе отмечено, что процесс старения граждан в последние годы ускорился, а возможность заводить троих детей поможет улучшить структуру населения, а также сохранить "преимущества Китая в области человеческих ресурсов".

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photo: courtesy of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья – один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях – двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.

В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.

Средний возраст населения страны, согласно переписи, составляет 38,8 лет. Однако большой проблемой остается растущий процент жителей старше 60 лет.

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