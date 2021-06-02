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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

В Конгрессе США заговорили о восстановлении санкций против "Северного потока - 2"

© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (118)
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Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен, поэтому не стал вводить новые санкции

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik. Конгрессмен США Фред Келлер внес в конгресс законопроект, призывающий немедленно восстановить санкции против "Северного потока - 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена. Об этом пишет РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии
© photo: Sputnik / Dmitry lel'chuk
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"Президент США Джо Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция (США) на глобальной арене", – заявил Келлер.

Перспективы принятия законопроекта неясны.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток - 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток - 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Судно на шельфе Балтийского моря по газопроводу Северный поток 2
© AP Photo / Bernd Wuestneck
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Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2 460 километров. Москва планирует завершить строительство до конца лета.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (118)
Теги:
Конгресс США, Северный поток-2

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