Трагедия в Китае: поезд насмерть сбил девять человек

По предварительным данным, погибли девять работников. Поисково-спасательные работы продолжаются, выясняются причины трагедии

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Несчастный случай в Китае – пассажирский поезд, который следовал из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), сбил работников на железнодорожных путях.

Погибли девять человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

ЧП случилось на 401-м километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.

По предварительным данным, погибли девять работников. Подробностей инцидента пока не приводится.

Поисково-спасательные работы продолжаются, выясняются причины трагедии.

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