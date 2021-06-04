Трагедия в Китае: поезд насмерть сбил девять человек

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Несчастный случай в Китае – пассажирский поезд, который следовал из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), сбил работников на железнодорожных путях.
Погибли девять человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
ЧП случилось на 401-м километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.
По предварительным данным, погибли девять работников. Подробностей инцидента пока не приводится.
Поисково-спасательные работы продолжаются, выясняются причины трагедии.
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