Лодки-роботы: в Нидерландах придумали замену автомобилям

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Нидерландах для борьбы с пробками намерены внедрить новый вид транспорта – лодки-роботы.

Роботизированные лодки будут беспилотными и электрическими. Четырехметровые суда будут перевозить пассажиров и заниматься сбором мусора. Пилотный проект планируют внедрить в Амстердаме, сообщает The Guardian.

Роботы оснащены оранжевыми пропеллерами и четырьмя подруливающими устройствами, которые питаются от электрической батареи. Они могут развивать скорость до 6,5 километра в час и работать в течение 12-24 часов, в зависимости от типа аккумулятора и тяжести груза.

Разработчики считают, что лодки-роботы смогут стать достойными конкурентами привычных электрокаров, так как Амстердам пронизан водными путями на 100 километров.

Над инновационным транспортом сейчас работают специалисты из Амстердамского института передовых городских решений совместно с Массачусетским технологическим институтом в США. Завершить проект они планируют в течение двух лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале