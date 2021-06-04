Кадр из видео о якобы вскрытии пришельца будет выставлен на аукцион за миллион долларов

Выпущенное в 1995 году видео, где якобы ученые вскрывали инопланетянина, в свое время сильно напугало общественность

Семнадцатиминутное видео впервые появилось в 1995 году. На нем показано, как американские ученые якобы вскрывают инопланетянина, который потерпел крушение на летающей тарелке недалеко от Розуэлла в 1947 году. Его обнародовал лондонский видеопродюсер, утверждавший, что получил кадры от отставного американского военного оператора.

На протяжении десяти лет многие конспирологи считали видео настоящим, однако потом люди, стоящие за его созданием, признались, что материал – подделка. Пришельца создали, поместив в латексный костюм потроха животных.

Теперь кадр из этого видео выставлен на аукцион в качестве незаменяемого токена (NFT), и его начальная стоимость – миллион долларов.