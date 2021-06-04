19:59 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
НЛО

Кадр из видео о якобы вскрытии пришельца будет выставлен на аукцион за миллион долларов

© CC BY 2.0 / Flickr/ Emil Indricău / UFO
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251934661.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210604/251934667/Kadr-iz-video-o-yakoby-vskrytii-prisheltsa-budet-vystavlen-na-auktsion-za-million-dollarov.html

Выпущенное в 1995 году видео, где якобы ученые вскрывали инопланетянина, в свое время сильно напугало общественность

Семнадцатиминутное видео впервые появилось в 1995 году. На нем показано, как американские ученые якобы вскрывают инопланетянина, который потерпел крушение на летающей тарелке недалеко от Розуэлла в 1947 году. Его обнародовал лондонский видеопродюсер, утверждавший, что получил кадры от отставного американского военного оператора.

На протяжении десяти лет многие конспирологи считали видео настоящим, однако потом люди, стоящие за его созданием, признались, что материал – подделка. Пришельца создали, поместив в латексный костюм потроха животных.

Теперь кадр из этого видео выставлен на аукцион в качестве незаменяемого токена (NFT), и его начальная стоимость – миллион долларов.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться