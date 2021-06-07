Ход королевы: Елизавета II поприветствовала дочь Меган Маркл и принца Гарри

Королева отправила теплое поздравление для герцогов и правнучки-тезки и удивила британцев своей сердечностью

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Королева Британии Елизавета II сердечно приветствовала свою правнучку – новорожденную дочь Меган Маркл и принца Гарри Лили.

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: 4 июня в США родилась их младшая наследница, которую назвали в честь двух бабушек – королевы Елизаветы и принцессы Дианы – Лилибет Диана Маунбаттен Виндзор.

После новости о появлении на свет дочки экс-актрисы и принца, фанатов обеспокоила тишина, которая повисла в соцсетях королевской семьи. И оказалось, что зря, ведь родственники лично поздравили герцогов.

Официальные представители дворца сообщили, что королева, принц Чарльз и его жена, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям узнали о рождении малютки и пришли в восторг от этой трогательной новости.

Елизавета II стала первой, кто поспешил поздравить правнучку-тезку и написала Меган и Гарри теплое послание с самыми приятными пожеланиями и приветами. Королева была тронута тем, что девочку назвали ее детским прозвищем – Лилибет. Так королеву называл и муж принц Филипп, ушедший из жизни весной.

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