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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Не спешите снимать ограничения, предупреждает ВОЗ

© AP Photo / Anja Niedringhaus
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1916)
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Прививка и ограничения, введенные в условиях пандемии, единственная защита от новых штаммов COVID-19, считают во Всемирной организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. О катастрофических последствия быстрого снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, предупреждает Всемирная организация здравоохранения передает РИА Новости.

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в условиях распространения новых штаммов коронавируса преждевременное снятие ограничений может иметь непредсказуемые последствия для непривитых.

"При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса – ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", – сказал президент ВОЗ.

Он также предупредил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1916)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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