Во Франции мужчина ударил президента Макрона по лицу – видео

В Елисейском дворце подтвердили инцидент, отметив, что в результате полиция задержала двух человек

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Во Франции неизвестный ударил по лицу президента страны Эммануэля Макрона в ходе его визита в департамент Дром.

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

На кадрах видно, как Макрон подошел к ограждению, за которым его ждали люди, и протянул руку одному из мужчин. В ответ тот протянул ему одну руку, а второй замахнулся и ударил президента по лицу. После этого его сразу же повалила на землю охрана.

В Елисейском дворце, в свою очередь, заявили, что речь идет не о пощечине, а о попытке ее нанести. Полиция задержала двух человек.