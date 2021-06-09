Россия заблокировала включение спорных концепций в декларацию ГА ООН по ВИЧ

Российские дипломаты уточнили, что в тексте проекта содержатся несколько "конструктивных элементов", и Россия их поддерживает

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Россия на заседании Генассамблеи ООН не дала включить в принятую декларацию по теме ВИЧ ряд спорных концепций, говорится на сайте постпредства при Организации. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей", – отмечается на сайте.

Между тем в декларацию не прошли российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран.

"Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств", – добавляется в сообщении.

В постпредстве отметили, что под давлением Запада в проекте документа сохранились "многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД".

Однако документ приняли без учета ряда озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства, сообщается на сайте постпредства.

Тем не менее, уточнили дипломаты, в тексте проекта содержатся несколько "конструктивных элементов", и Россия их поддерживает. Среди них: международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, в документе говорится о важности проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию заболеванию, заключили в постпредстве.