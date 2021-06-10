ЕС хочет выкупить у Армении название "коньяк" за 3 миллиона евро

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Европейский союз намерен купить у Армении за 3 миллиона евро отказ от названия "коньяк" при маркировке соответствующей алкогольной продукции – соглашение о финансовой поддержке одобрено в четверг на заседании правительства республики, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что главной целью соглашения является постепенный отказ от использования конкретного географического названия.

Предполагается, что на эти средства Армения должна будет обеспечить плавный переход к новому названию, разработать новый бренд для армянского напитка, обеспечить рекламу и стимулировать использование и распространение нового названия, а также организовать сохранение позиций и конкурентоспособности нового армянского бренда на внешних рынках.

Что касается финансирования, то программа будет финансироваться из бюджета ЕС в рамках политики Европейского соседства. Контроль над осуществлением программы будут осуществлять Минэкономики Армении и делегация ЕС в Армении.

Примечательно, что требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое вступило в силу с 1 марта 2021 года. По этому же документу Армения должна отказаться и от названия "шампанское". На отказ от "коньяка" Армении дали 14 лет на местном рынке и 25 лет – на зарубежном. Для шампанского этот срок значительно короче: два года на местном рынке и три – за рубежом.

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