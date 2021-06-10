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Армянский коньяк

ЕС хочет выкупить у Армении название "коньяк" за 3 миллиона евро

© photo: Sputnik / caribies.narod.ru
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Sputnik Грузия
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Целью данного соглашения является постепенный отказ от использования конкретного географического названия

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Европейский союз намерен купить у Армении за 3 миллиона евро отказ от названия "коньяк" при маркировке соответствующей алкогольной продукции – соглашение о финансовой поддержке одобрено в четверг на заседании правительства республики, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что главной целью соглашения является постепенный отказ от использования конкретного географического названия.

Грузинское вино которое отправят на экспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт грузинского вина продолжает расти

Предполагается, что на эти средства Армения должна будет обеспечить плавный переход к новому названию, разработать новый бренд для армянского напитка, обеспечить рекламу и стимулировать использование и распространение нового названия, а также организовать сохранение позиций и конкурентоспособности нового армянского бренда на внешних рынках.

Что касается финансирования, то программа будет финансироваться из бюджета ЕС в рамках политики Европейского соседства. Контроль над осуществлением программы будут осуществлять Минэкономики Армении и делегация ЕС в Армении.

Примечательно, что требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое вступило в силу с 1 марта 2021 года. По этому же документу Армения должна отказаться и от названия "шампанское". На отказ от "коньяка" Армении дали 14 лет на местном рынке и 25 лет – на зарубежном. Для шампанского этот срок значительно короче: два года на местном рынке и три – за рубежом.

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