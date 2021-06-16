Байден отказал Госдепу в требовании ввести санкции против Nord Stream 2

Еще в середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент США отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток - 2", хотя Госдепартамент США настаивал на этом, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.

Байден и высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступили против, заявив, что санкции могут испортить отношения с Берлином. Как пишет издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, Белый дом рассматривает его как совершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам. Однако затем США ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2 460 километров. Москва планирует завершить строительство до конца лета.

В Москве неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока - 2", поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Германия выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.