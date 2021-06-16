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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

Байден отказал Госдепу в требовании ввести санкции против Nord Stream 2

© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (121)
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Еще в середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент США отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток - 2", хотя Госдепартамент США настаивал на этом, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
Когда по первой нитке "Северного потока – 2" пойдет газ

По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.

Байден и высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступили против, заявив, что санкции могут испортить отношения с Берлином. Как пишет издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, Белый дом рассматривает его как совершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам. Однако затем США ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии
© photo: Sputnik / Dmitry lel'chuk
Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2 460 километров. Москва планирует завершить строительство до конца лета.

В Москве неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока - 2", поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Германия выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (121)
Теги:
Санкции, Джо Байден, Госдеп США, Северный поток-2

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