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Почти сотня детей и десятки внуков: в Индии умер глава самой большой семьи в мире

© AP Photo / Rafiq Maqbool
В мире
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Sputnik Грузия
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Семья Зиона Чана, по подсчетам специалистов, считается самой многочисленной в мире – у мужчины было 38 жен, 89 детей и 36 внуков

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Скончался глава самой большой семьи в мире – это 76-летний мужчина по имени Зиона Чана и жил он в Индии, в селе Бактавнг Тлангнуам, сообщает BBC.

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photo: Government of Georgia / FB
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Зиона был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты, она практикует многоженство. За жизнь Чана у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. 

Как сообщает BBC, многодетный отец страдал диабетом и гипертонией. Он умер в больнице недалеко от своего дома. 

При этом ответа на вопрос, действительно ли семья Чана самая многочисленная в мире, ответить сложно, как и оценить точное количество его родственников. По одним данным, у него было 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и один правнук, что в сумме составляет 181 человек. Но местные СМИ называют абсолютно другие цифры, более внушительные. Хотя даже если семья Чана все-таки не рекордсмен, слава о ней уже разошлась и многие туристы специально приезжают посмотреть на ее быт. 

Сегодня семья покойного Зиона Чана живет вместе в четырехэтажном доме под названием "Чуар Тан Рун", или "Дом Нового поколения". В этом доме аж сотня комнат. А на ужин семья, по скромным подсчетам журналистов, съедает 30 кур и 60 килограмм картофеля или 50 килограмм риса.

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Теги:
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