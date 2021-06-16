Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года

Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка четырех с половиной тысяч работ из семидесяти стран

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и фотоэкспертов мира объявило лауреатов 2021 года. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран. Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса.

В числе участников шорт-листа - представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.

Темы работ лауреатов конкурса-2021 формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных - майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизней людей по всему земному шару.

Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению, молодым фотографам это удается блестяще".

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.

В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.