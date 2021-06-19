Автор сценария к фильму "Джентльмены, удачи!" Слава Сэ скончался от COVID-19

Ранее сообщалось, что его состояние на фоне заражения коронавирусом стремительно ухудшается, поэтому было принято решение госпитализировать его в одну из рижских клиник

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер в возрасте 52 лет от коронавируса.

"Чуда не произошло. Слава ушел. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль", – написала на своей странице в Facebook певица Эльмира Галеева.

Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Латвии. Закончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. Некоторое время работал сантехником. Начал писательскую карьеру с заметок в "Живом журнале". Получил наибольшую известность благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник". Также известен как сценарист фильма "Джентльмены, удачи!" и мультфильма "Три богатыря: ход конем".