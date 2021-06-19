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Певица Марина Абросимова (МакSим)

Певицу МакSим ввели в искусственную кому из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik Грузия
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У певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низким уровнем кислорода в крови

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

Певица MакSим
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Собеседница агентства уточнила, что у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низким уровнем кислорода в крови. Несмотря на то, что тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, врачи считают, что дело именно в COVID-19.

"На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому", – пояснила представительница певицы.

Она добавила, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней.

"Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", – заключила собеседница агентства.

Теги:
МакSим, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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