Познер предложил упразднить факультеты журналистики

Телеведущий считает, что любой человек с талантом и другим профильным образованием может освоить профессию журналиста

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер предложил упразднить все факультеты журналистики, заменив их более приемлемым аналогом.

Об этом телеведущий заявил, отвечая на вопрос читателя о том, что значит быть хорошим журналистом. Ответ телеведущего доступен на его официальной странице на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам Познера, человека можно научить писать, рисовать или читать ноты, однако его невозможно научить быть писателем, художником или композитором. То же самое и с журналистикой: телеведущий уверен, что настоящий журналист должен "родиться с определенным талантом".

"Я бы, например, упразднил все факультеты журналистики и вместо этого создал бы школы журналистики для тех, кто уже имеет высшее образование, уже немножко "пощупали" жизнь и понимают, для чего они хотят идти в журналистику и вообще — что это за профессия. Чтобы они понимали, что это — не красоваться на экране телевизора", — заявил Познер.

Ранее Познер порассуждал о своей профессии, сравнив ее с блогерской деятельностью. Он также раскритиковал современную журналистику за пропаганду.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.