Риски применения ядерного оружия сегодня наивысшие, заявили в ООН

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. ООН выразили обеспокоенность увеличением значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми Накамицу. Об этом пишет РИА Новости.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны. Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", – сказала она.

Среди причин нынешней ситуации она назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. Чиновница подчеркнула, что подобные перспективы беспокоят ООН.

Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула замгенсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений.

На прошлой неделе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее. Как отметили в SIPRI, тенденция к сокращению ядерных арсеналов после холодной войны застопорилась, однако пока количество боеголовок вписывается в условия договора СНВ-3.