В Греции смягчаются ковид-ограничения

Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня - комендантский час, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге. Об этом пишет РИА Новости.

"Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей", - сказал Хардалиас.

С понедельника, 28 июня, с 5 утра отменяется ограничение на передвижение – комендантский час, добавил он. Запрет на передвижение ночью действовал с 12 июня с 01:30 ночи до 5 часов утра. Ограничения планировалось снять с 1 июля, "если позволят эпидемиологические данные".

По словам замминистра, с 28 июня снимается или ослабляется и ряд других ограничений.

С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек, сейчас действует ограничение в шесть человек.

На открытом воздухе можно устраивать приемы с максимальным количеством людей до 300 человек. На организованных пляжах разрешено максимальное количество 120 человек на одну тысячу квадратных метров пляжной зоны с контролируемым входом.

Вакцинированные и невакцинированные госслужащие, относящиеся к группе повышенного риска (категория В), могут вернуться к работе лично. Служащие, принадлежащие к группам повышенного риска (категория А), смогут вернуться на рабочие места, если у них нет контактов с посетителями.

Обслуживание населения должно осуществляться предпочтительно, но не исключительно, по предварительной записи, с мерами защиты и правилами, установленными для розничной торговли (1 человек на 16 квадратных метров).