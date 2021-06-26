НЛО могут представлять угрозу для США, заявили в национальной разведке

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная разведка США назвала НЛО возможной угрозой нацбезопасности страны, следует из доклада ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

"Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством", — говорится в документе.

В докладе сказано о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом однозначных выводов о природе этих явлений нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, отмечается в докладе.

При этом разведка отдельно подчеркивает, что некоторые наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.

Пентагон при содействии Офиса директора национальной разведки провел анализ и не нашел данных о том, чтобы НЛО были продвинутыми технологиями вероятных земных противников, но и не исключил этого.

Разведчики отметили, что угрозу представляют, в частности, неопознанные воздушные явления, представляющие собой платформы сбора информации иностранных противников. Их беспокойство вызывают также возможные свидетельства, указывающие на то, что противник мог разработать "прорывную или революционную технологию".

Это первый за полвека доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу конгресса.