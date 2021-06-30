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Кровососущий комар

Китай полностью победил малярию

© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
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Sputnik Грузия
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За последние 30 лет Китай оказался первой страной региона Западной части Тихого океана, достигшей такого успеха

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий статус "свободной от малярии" страны, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий.

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"После 70-летних усилий Китай получил сертификат ВОЗ о том, что он свободен от малярии, – выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью. Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее – жизнеспособная цель", – говорится в сообщении ВОЗ.

По данным организации, за последние 30 лет Китай оказался первой страной региона Западной части Тихого океана, получившей такой сертификат.

Отмечается, что в общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии, среди тех, кто стал его обладателями недавно, – Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).

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