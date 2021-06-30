Звезда сериала "Звездный путь" стал новым ведущим RT America

В своей авторской программе лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Звезда сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер стал новым ведущим RT America, сообщается на сайте телеканала RT.

"RT America запускает авторскую программу с Уильямом Шетнером — знаменитым актером и писателем, исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в культовом научно-фантастическом сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969 годы). Премьера шоу "Я не понимаю" (I Don't Understand) состоится в июле 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своей авторской программе лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной: что такое темная материя, что было до Большого взрыва, нужно ли волноваться о том, что с неба посыплется космический мусор, и так далее.

"Я много думал над вопросами, которые мы не задаем, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения", — приводятся слова Шетнера.

Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. Свои шоу на RT America ведут пятикратный лауреат премии "Эмми" Деннис Миллер, лауреат премий "Эмми" и Peabody Рик Санчес, номинант на "Эмми" и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.