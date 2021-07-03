Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса – ВОЗ

Причиной этому во Всемирной организации здравоохранения назвали индийский вариант коронавируса, обнаруженный в 98 государствах

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать.

"В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии", – сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию.

"Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса", – заключил он.

Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".