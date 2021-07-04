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Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Таджикистане

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Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщает РИА Новости.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
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Лица, еще не сделавшие прививки, должны обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация для граждан страны бесплатная.

Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток вне зависимости от результата теста.

Всего в стране зарегистрировали 13 569 случаев COVID-19, выздоровели 13 346 человек, скончались 92 пациента.

По данным на конец июня, в Таджикистане уже вакцинировали более 200 тысяч жителей. Республика получила почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. Кроме поликлиник и больниц прививку можно сделать в мобильных пунктах на рынках и других местах массового скопления людей.

Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Таджикистан

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