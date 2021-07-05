SOCAR назвал причину крупного пожара на Каспии

Извержение грязевых вулканов из-за их связи с нефтяными и газовыми месторождениями не в первый раз приводит к выбросу метана и других горючих газов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Причиной возгорания на Каспии стало извержение грязевого вулкана на острове Дашлы, расположенного примерно в 30 километрах от побережья между поселком Алят и городом Нефтчала, говорится в сообщении SOCAR, передает Sputnik Азербайджан.

"Как сообщалось ранее, промышленные объекты SOCAR не пострадали в результате пожара, возникшего вечером 4 июля 2021 года. Все платформы и промышленные объекты компании продолжают работать в штатном режиме. Однако, сотрудники SOCAR были отправлены на место происшествия на корабле для выяснения причин пожара", – говорится в сообщении.

Пока сотрудники компании были на месте происшествия, пожар постепенно стихал. SOCAR еще раз отмечает, что поблизости нет инфраструктуры нефтяной промышленности: "Извержение грязевых вулканов из-за их связи с нефтяными и газовыми месторождениями в прошлом приводило к выбросу метана и других горючих газов".

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), в свою очередь, также заявляет об отсутствии каких-либо аварий на морских объектах нефтегазодобычи, других объектах производственной и транспортной инфраструктуры.

Разведывательные полеты средств авиаотряда МЧС 5 июля по предварительному наблюдению выявили факт извержения грязевого вулкана на острове Дашлы.

"В настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя. Вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей", – отмечается в сообщении МЧС.

В социальных сетях вечером в воскресенье распространилась информация о мощном взрыве, произошедшем в Каспийском море, предположительно в районе одной из нефтяных платформ в направлении Алята. В частности, упоминалась газовая платформа "Умид" в Каспийском море. Однако официального подтверждения этой информации все еще нет.

Пожар в азербайджанском секторе Каспия уже полностью потушен, сообщают СМИ. Точную причину взрыва пока установить не удалось.

На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не происходило, работа продолжается в штатном режиме, сообщили ранее в Госнефтекомпании Азербайджана.

Между тем в СМИ распространились кадры, снятые с упомянутой платформы "Умид", что подтвердило, что с ней все в порядке, никаких ЧП на ней не происходило.

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