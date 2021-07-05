Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра

О смерти артистки от продолжительного тяжелого заболевания сообщили СМИ ее родственники, свои соболезнования уже выразил министр культуры Италии

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила газета Corriere della Sera.

Расцвет популярности Карра пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песней A far l`amore comincia tu ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран.

Хореограф и бывший спутник Карра Серджо Япино сообщил, что певица попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха. По словам Япино, несмотря на то, что у нее не было своих детей, она помогала 150 тысячам несовершеннолетних, о которых заботилась по программе удаленного усыновления, сообщает РИА Новости.

На итальянском телевидении Карра несколько десятилетий назад вела программу под названием Amore, благодаря которой были усыновлены свыше 150 тыс. детей. В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу «Голос», а также была ведущей конкурса «Евровидение» в Италии.

«Женщина с большим талантом, страстью и человечностью, которая сопровождала нас на протяжении всей нашей жизни. Прощай, Рафаэлла», — написал в соцсетях министр культуры Италии Дарио Франческини.