20:39 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Певица Рафаэлла Карра

Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра

© AFP / HO
В мире
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252220555.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210705/252220587/Umerla-italyanskaya-pevitsa-Rafaella-Karra.html

О смерти артистки от продолжительного тяжелого заболевания сообщили СМИ ее родственники, свои соболезнования уже выразил министр культуры Италии

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила газета Corriere della Sera.

Расцвет популярности Карра пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песней A far l`amore comincia tu ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран. 

Хореограф и бывший спутник Карра Серджо Япино сообщил, что певица попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха. По словам Япино, несмотря на то, что у нее не было своих детей, она помогала 150 тысячам несовершеннолетних, о которых заботилась по программе удаленного усыновления, сообщает РИА Новости.

На итальянском телевидении Карра несколько десятилетий назад вела программу под названием Amore, благодаря которой были усыновлены свыше 150 тыс. детей. В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу «Голос», а также была ведущей конкурса «Евровидение» в Италии.

«Женщина с большим талантом, страстью и человечностью, которая сопровождала нас на протяжении всей нашей жизни. Прощай, Рафаэлла», — написал в соцсетях министр культуры Италии Дарио Франческини.

 

 

Теги:
Италия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться