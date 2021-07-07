Скончался индийский актер Дилип Кумар - ему было 99 лет

Артист умер в Мумбаи, в результате продолжительной болезни - коронавирусной инфекции у киноактера не было

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Индийский актер кино, режиссер и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) ушел из жизни после продолжительной болезни на 99-м году жизни, сообщил близкий друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте Дилипа Кумара.

"С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад", - написал Фаруки.

Умер артист в больнице в Мумбаи. Press Trust of India пишет со ссылкой на лечащего врача Кумара, что актер скончался в 07.30 утра по местному времени (05.00 мск) после продолжительной болезни, не являвшейся коронавирусной инфекцией.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021

​На смерть известного актера откликнулся в своем Twitter-аккаунте откликнулся премьер Индии Нарендра Моди. "Дилипа Кумара будут помнить, как легенду кинематографа. Он был наделен непревзойденным блеском, который увлек многие поколения зрителей. Его уход - огромная потеря для нашего культурного мира. Мои соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром", - написал глава правительства Индии.

Дилип Кумар снялся в более 60 кинокартинах. Его называли величайшим актером в истории Болливуда. Массовому зрителю он известен по фильмам "Великий могол", "Рам и Шиам", "Шакти" и другим. Кинокарьера артиста началась в 1944 году, сразу с главной роли. Последний фильм с участием Дилипа Кумара вышел в 1998 году.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.