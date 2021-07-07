13:07 07 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7289
  • 100 RUB4.2874
  • USD3.1478
Поиск
Индийский актер Дилип Кумар

Скончался индийский актер Дилип Кумар - ему было 99 лет

© AFP / ROSLAN RAHMAN
В мире
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/07/252238888.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210707/252238642/Skonchalsya-indiyskiy-akter-Dilip-Kumar---emu-bylo-99-let.html

Артист умер в Мумбаи, в результате продолжительной болезни - коронавирусной инфекции у киноактера не было

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Индийский актер кино, режиссер и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) ушел из жизни после продолжительной болезни на 99-м году жизни, сообщил близкий друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте Дилипа Кумара.

"С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад", - написал Фаруки.

Умер артист в больнице в Мумбаи. Press Trust of India пишет со ссылкой на лечащего врача Кумара, что актер скончался в 07.30 утра по местному времени (05.00 мск) после продолжительной болезни, не являвшейся коронавирусной инфекцией.

​На смерть известного актера откликнулся в своем Twitter-аккаунте откликнулся премьер Индии Нарендра Моди. "Дилипа Кумара будут помнить, как легенду кинематографа. Он был наделен непревзойденным блеском, который увлек многие поколения зрителей. Его уход - огромная потеря для нашего культурного мира. Мои соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром", - написал глава правительства Индии.

Дилип Кумар снялся в более 60 кинокартинах. Его называли величайшим актером в истории Болливуда. Массовому зрителю он известен по фильмам "Великий могол", "Рам и Шиам", "Шакти" и другим. Кинокарьера артиста началась в 1944 году, сразу с главной роли. Последний фильм с участием Дилипа Кумара вышел в 1998 году.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Полицейские задерживают протестующих
Адская ночь в Тбилиси: проспект Руставели стал полем боя – фото
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться