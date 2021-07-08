Американка выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Многодетная мать Хейди Рассел из американского штата Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

В мае губернатор штата Джаред Полис объявил о розыгрыше, в рамках которого пять привитых жителей штата смогут выиграть такую сумму. Деньги возьмут из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата иммунизации.

"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", — сказала Рассел, которая является матерью четырех детей.

Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату ее учебы в колледже.

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