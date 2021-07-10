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Флаг у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Власти Гаити попросили у ООН помощи в обеспечении безопасности страны

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Также они отправили запрос в США, попросив прислать ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Власти Гаити попросили у ООН направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом пишет РИА Новости.

Жовенель Моиз
© AFP / PIERRE MICHEL JEAN
Подозреваемые в убийстве президента Гаити задержаны

Письмо офиса премьер-министра Гаити датируется 7 июля, в нем говорится о "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".

В офисе генсека ООН РИА Новости подтвердили, что получили письмо и изучают его. Решение об отправке контингента должен принимать Совет Безопасности, добавили в организации.

При этом постпред Норвегии Мона Йуул заявляла, что Совбез пока не рассматривает вопрос о возвращении миротворцев в Гаити. Предыдущая миссия, длившаяся 15 лет, завершилась в 2019 году.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

Правоохранительные органы страны заявили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к нападению: 26 из них граждане Колумбии, еще двое – американцы гаитянского происхождения. Пока что, по словам шефа полиции, задержаны 17 человек.

Теги:
ООН

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