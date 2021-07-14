США запретили ввозить собак из Грузии

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Грузию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства, сообщает американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Как заявили в Центре, данные ограничения необходимы "в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты".

Список из 113 стран, в отношении которых в среду начинает действовать соответствующий запрет, пополнили в том числе Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан, материковый Китай а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Все они отнесены к категории стран с повышенным риском собачьего бешенства.

Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется.

Центр подчеркивает, что в крайних случаях владельцам четвероногих могут предоставляться исключения из нового правила, позволяющие осуществить ввоз животного. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае питомцы, прибывающие из упомянутых в перечне стран, будут отправлены обратно за счет владельца.

Регулятор отметил, что США искоренили вирус собачьего бешенства еще в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, равно как и домашним и диким животным.

В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению CDC, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка пяти тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, 90% из них – в дикой природе. Основными носителями бешенства сегодня являются летучие мыши, еноты, скунсы и лисы. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.