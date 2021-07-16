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Ангела Меркель

Меркель и Байден заявили о разных позициях по "Северному потоку-2"

© photo: AFP 2020 / MICHELE TANTUSSI
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Канцлер Ангела Меркель заявила о различии позиции Германии и США по строящемуся магистральному газопроводу "Северный поток — 2"

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Позиции властей Германии и США касательно проекта "Северный поток 2" разнятся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Обсудили (с президентом США – ред.) Россию и Украину, и в этой связи "Северный поток 2". У нас тут различные оценки того, что несет этот проект ", - отметила Меркель. Мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.

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