Меркель и Байден заявили о разных позициях по "Северному потоку-2"

Канцлер Ангела Меркель заявила о различии позиции Германии и США по строящемуся магистральному газопроводу "Северный поток — 2"

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Позиции властей Германии и США касательно проекта "Северный поток 2" разнятся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Обсудили (с президентом США – ред.) Россию и Украину, и в этой связи "Северный поток 2". У нас тут различные оценки того, что несет этот проект ", - отметила Меркель. Мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.