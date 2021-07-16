Глава МИД Грузии выразил соболезнования Германии и странам Бенилюкса в связи с наводнением

В результате наводнения особо пострадала Германия, здесь жертвами стихии стали уже 42 человека, десятки числятся пропавшими без вести

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил соболезнования Германии и странам Бенилюкса в связи с разрушительным наводнением, повлекшим за собой человеческие жертвы.

"Я огорчен сообщениями о разрушительном наводнении в Германии и странах Бенилюкса, ставшим причиной множества жертв и большого ущерба. Я выражаю искренние соболезнования тем семьям, которые потеряли любимых людей. Грузия стоит рядом с вами в это сложное время", – пишет Залкалиани в Twitter.

По последней информации, число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 42 человек. Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за действия циклона "Бернд". Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где отмечаются обильные осадки, в результате чего реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили населенные пункты.

Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, расположенном южнее Кельна (Северный Рейн - Вестфалия). В коммуне Шульд района Арвайлер непогода привела к обрушению шести домов.

Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы помимо экстренных служб силы бундесвера.

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