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Мужчина во время фотографирования затопления в Келне

Глава МИД Грузии выразил соболезнования Германии и странам Бенилюкса в связи с наводнением

© AP Photo / Martin Meissner
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Темы:
Внешняя политика Грузии (646)
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В результате наводнения особо пострадала Германия, здесь жертвами стихии стали уже 42 человека, десятки числятся пропавшими без вести

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил соболезнования Германии и странам Бенилюкса в связи с разрушительным наводнением, повлекшим за собой человеческие жертвы.

"Я огорчен сообщениями о разрушительном наводнении в Германии и странах Бенилюкса, ставшим причиной множества жертв и большого ущерба. Я выражаю искренние соболезнования тем семьям, которые потеряли любимых людей. Грузия стоит рядом с вами в это сложное время", – пишет Залкалиани в Twitter.

Облака над рекой Рейн в Кельне
© AP Photo / Martin Meissner
Количество жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек

По последней информации, число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 42 человек. Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за действия циклона "Бернд". Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где отмечаются обильные осадки, в результате чего реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили населенные пункты.

Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, расположенном южнее Кельна (Северный Рейн - Вестфалия). В коммуне Шульд района Арвайлер непогода привела к обрушению шести домов.

Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы помимо экстренных служб силы бундесвера. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (646)
Теги:
Наводнение, Германия, МИД Грузии, Грузия

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