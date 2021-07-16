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Последствия сильного наводнения в Германии

Режим военной катастрофы введен в западных землях Германии

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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Число жертв сильнейшего наводнения на западе Германии превысило 100 человек, около 1300 человек числятся пропавшими без вести

ТБИЛИСИ, 16 июл - Sputnik. Из-за наводнения на западе страны министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы, сообщает Deutsche Welle. Решение принято министром Аннегрет Крамп-Карренбауэр и обосновано необходимостью более оперативного реагирования на происходящее.

На ликвидацию последствий ЧС будут направлены 850 солдат. Командиры подразделений смогут оперативно принимать решения об оказании помощи жителям и борьбе с последствиями затоплений.

Последствия сильного наводнения в Германии
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Напомним, что число жертв наводнения в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц превысило 100 человек. Затоплены сотни домов, нанесен ущерб инфраструктуре и дорогам. Наводнения имели место также в Бельгии и Нидерландах.

Темы:
Погодные аномалии в мире (17)
Теги:
Наводнение, Германия

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