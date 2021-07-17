В Колумбии рабочую неделю сократили на 6 часов

ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил закон, который сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников. Об этом пишет РИА Новости.

"Новая норма позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", – сказал Дуке после подписания документа.

Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один – через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.