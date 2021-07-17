20:17 17 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Флаг Колумбии

В Колумбии рабочую неделю сократили на 6 часов

photo: ncassullo / Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/11/252348630.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210717/252348857/V-Kolumbii-rabochuyu-nedelyu-sokratili-na-6-chasov.html

Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день

ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил закон, который сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников. Об этом пишет РИА Новости.

"Новая норма позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", – сказал Дуке после подписания документа.

Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один – через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Гиоргадзе: природные ресурсы спасут экономику Грузии
Гиоргадзе: природные ресурсы спасут экономику Грузии
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться