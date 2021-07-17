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Пандемия коронавируса - вакцинация в Китае

В Китае сделали почти полтора миллиарда прививок от COVID-19

© AP Photo / Aaron Favila
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По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек, однако какой процент населения КНР привит, официально не известно

ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в ходе массовой вакцинации, согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Об этом пишет РИА Новости.

"По состоянию на 16 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
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При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, сколько – две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.

По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек. Однако на данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.

Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года – 80%.

Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины – все местной разработки. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.

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