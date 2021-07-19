Названа дата выхода нового iPhone

Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Известный сетевой информатор LeaksApplePro выяснил, что в 2021 году компания Apple вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов, передает РИА Новости.

Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет дан 24 сентября.

Не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.

Ранее китайский блогер раскрыл примерные цены на iPhone 13 для КНР — 13 mini обойдется в 700 долларов (50 тысяч рублей по текущему курсу), а самым дорогим будет 13 Pro Max в максимальной версии (114 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб продается в России за 139 990 рублей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале