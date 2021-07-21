США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку - 2", сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку - 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, Вашингтон не станет противостоять завершению строительства российского трубопровода.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.

Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.