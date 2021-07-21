10:23 21 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6492
  • 100 RUB4.1569
  • USD3.0962
Поиск
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку - 2", сообщают СМИ

© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (122)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251765028.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210721/252376037/SShA-i-Germaniya-dostigli-soglasheniya-po-Severnomu-potoku--2-soobschayut-SMI.html

По информации издания, Вашингтон не станет противостоять завершению строительства российского трубопровода

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку - 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, Вашингтон не станет противостоять завершению строительства российского трубопровода.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
Когда по первой нитке "Северного потока – 2" пойдет газ

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.

Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (122)
Теги:
США, Германия, Северный поток-2

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Крупный пожар в центре Тбилиси близ отеля “Билтмор” - видео
Крупный пожар в центре Тбилиси близ оперы и отеля “Билтмор” - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться