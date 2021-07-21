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Останки грузинского воина времен Второй мировой войны найдены в Крыму

© photo: Sputnik / Sergei Loskutov
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Наталья Дремова, РИА Новости

После дождей в окрестностях поселка Маяк близ Керчи часто случаются обвалы. В этот раз сошедший пласт земли раскрыл тайну исчезновения пяти человек. Здесь как раз проводил разведочные работы отряд "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж ДОСААФ России Республики Крым". И поисковики заметили человеческие останки. Воронка, окоп, санитарная яма – сейчас уже и не сказать, что стало последним пристанищем пятерых красноармейцев. Но их тела, судя по расположению костей, захоронены не были.

"Найдены были ремни, противогазы, обувь, каски, ложки, даже с нацарапанной датой: 1942 год, – перечислил руководитель поискового объединения "Крымский рубеж ДОСААФ России Республики Крым" Александр Ефанов. – Отыскалось и три медальона-смертника. Один оказался пустым, второй нечитаемым. А вот по вкладышу третьего удалось установить имя солдата".

28-летний красноармеец Иван Парфенович Беридзе служил в 417-м гаубичном артиллерийском полку. В списках безвозвратных потерь указано, что пропал без вести в апреле 1942 года. Иван Беридзе был уроженцем Грузии, призывался Ленинским райвоенкоматом Тбилиси. С фронта его ждала жена, Квицаридзе Кетеван Виссарионовна, прожившая в Тбилиси, по улице Западная, 13.

Кстати, только в 1947 году Ивана Беридзе вообще учли в списках потерь. Были случаи, когда родные, после того, как переставали приходить письма, не получали ни "похоронок", ни извещений о пропаже без вести. Они не знали даже, где, у какого города или села, произошло это самое исчезновение. 

Теперь судьба одного солдата известна. Поисковики разыскивают родных Ивана Беридзе.

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