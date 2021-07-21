Стало известно, сколько денег ушло на тестирование участников Каннского фестиваля

Граждане Евросоюза могли не проходить обследование и предоставить справку о вакцинации, однако это не гарантировало, что посетители не заразятся штаммом "Дельта"

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона долларов на тестирование посетителей, сообщает Variety. Об этом пишет РИА Новости.

За время проведения смотра исследование прошли примерно 28 тысяч гостей.

Граждане Евросоюза могли не проходить обследование и предоставить справку о вакцинации, однако это не гарантировало, что посетители не заразятся штаммом "Дельта".

"Это был замечательный фестиваль, к тому же исключительный, — сказал Variety Тьерри Фремо, директор смотра, 17 июля после завершения торжеств. — Нам удалось провести его в нужное время и в почти нормальных условиях благодаря грамотному и надежному протоколу".

Смотр посетили звезды мировой величины такие, как Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и многие другие. Жюри возглавил режиссер Спайк Ли.

Каннский фестиваль в этом году проходил с 6 по 17 июля. Главную награду получила лента "Титан" Джулии Дюкорно.