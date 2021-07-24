ЮНЕСКО призвало Турцию представить отчет об охране мечети Айя-София

Ведомство также выразило "глубокую озабоченность" в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть в прошлом году и его последствиями

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Турции предоставить к следующему году отчет о действиях по охране мечети Айя-София в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Новый отчет должен быть предоставлен Турцией к 1 февраля 2022 года.

Отмечается также, что ведомство вновь выразило "глубокую озабоченность" в связи с преобразованием Айя-Софии в мечеть в прошлом году и его последствиями.

Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.