Турция не планирует вводить ограничения из-за COVID-19

С мая этого года суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции увеличился в 4,5 раза и составил почти 20 тысяч

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Турецкие власти пока не планируют вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, однако введет их при ухудшении эпидситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Накануне суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выразил тревогу по поводу контроля над эпидемией.

"Сейчас у нас нет необходимости возвращаться к серьезным ограничениям. Но это не значит, что она не появится. В некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации. Мы не хотим идти этим путем и предлагаем гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого. Главная защита – вакцинация", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Он добавил, что среди новых случаев заражения 87% регистрируются у не вакцинированных граждан.

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