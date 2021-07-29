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Пандемия коронавируса - ученики в школе в масках в Пакистане

Ученики без прививки от COVID-19 должны допускаться в школу - ВОЗ

© AP Photo / Muhammad Sajjad
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ВОЗ выступила против запрета на посещение школ детям без прививки от COVID-19

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против запрета на посещение школ ученикам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, передает РИА Новости.

Заявление сделала Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен на сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях ВОЗ.

"Вакцинация детей или подростков не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ или посещения школ. Что нас действительно беспокоит, так это заболевания среди взрослых и риск для взрослых. И поэтому взрослые, которые работают в школах, являются приоритетной группой, которую следует вакцинировать. Детей и подростков абсолютно не следует ограничивать в посещении школы на основании их статуса вакцинации", - сказала О'Брайен.

Представитель организации добавила, что открытие школ, за исключением самых тяжелых обстоятельств, является важнейшей частью здоровья и благополучия детей и подростков.

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