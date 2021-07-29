Вечная любовь: в Литве монеты с изображением Медеи украсили кристаллами Swarovski

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Монету с изображением царевны Медеи, правительницы западногрузинского царства Колхиды, выпустят в Литве.

Авторами дизайна монеты номиналом в два доллара являются Ива Янезашвили и иллюстратор Кахабер Топчишвили. В следующем месяце литовский монетный двор отчеканит ее тиражом в 500 экземпляров в рамках серии "Мифы о любви".

"Первая серебряная монета из этой серии называется "Медея и Золотое руно" и посвящена чувствам, без которых не могла существовать любовь Медеи и Ясона: нежности, отваге и преданности", — сказано в сообщении монетного двора Литвы.

Главная композиция реверса монеты – стилизованное рельефное изображение Медеи, украшенное пятью цветными кристаллами Swarovski разного размера. Рядом также есть надпись по дуге круга: "Медея и Золотое руно" (Medea and the Golden Fleece). На аверсе монет серии изображен портрет королевы Великобритании Елизаветы II в окружении вьющихся растений, а также надписи "ELIZABETH II NIUE», "2 DOLLARS" и "2021".

Во время чеканки использовалась технология ультрафиолетовой печати. Стоимость серебряной монеты весом 62,2 грамма не уточняется. На сайте Литовского монетного двора уже можно оформить предварительный заказ.

Мифы и легенды

Миф о Золотом руне отражает историю давних связей между Древней Грецией и Кавказом. По преданию, золото в Колхиде добывали, погружая шкуру барана в воды золотоносной реки. Руно, на котором оседали частицы золота, приобретало большую ценность. В античные времена между Элладой и Колхидой пролегал популярный торговый маршрут. И, по всей видимости, рассказы моряков о несметных богатствах Колхидского царства породили знаменитую легенду о похищении Золотого руна.

История любви Медеи и Ясона связана с мифом об аргонавтах.

Аргонавты (букв. плывущие на корабле "Арго") — в древнегреческой мифологии участники плавания в Колхиду за Золотым руном, приносящим счастье. Источники называют разное число участников похода — во всяком случае, не меньше шестидесяти семи человек. Греческий герой Язон возглавлял путешествие длиною в две с половиной тысячи километров от берегов Эллады до черноморской Колхиды, которой правил тогда царь Айэт.

© Sputnik / Agnes Papazian Аргонавты

Когда аргонавты во главе с Ясоном прибыли в Колхиду, покровительствовавшие им боги внушили Медее страстную любовь к Ясону. За обещание жениться на ней Медея помогла Ясону преодолеть испытания, которым его подверг царь Колхиды Ээт.

С помощью волшебного зелья она помогла предводителю аргонавтов завладеть Золотым руном. После множества приключений аргонавты вместе с колхидской царевной благополучно вернулись в Грецию.

1984 году экспедиция английского ученого и путешественника Тима Северина – "Новые аргонавты", проделала тот же путь, что и легендарный Ясон на своем "Арго" три тысячи лет тому назад. Создав копию древнегреческого судна – 20-весельную 18-метровую галеру, Тим Северин прошел по предполагаемому маршруту Ясона и аргонавтов.

© photo: Sputnik / Александр Имедашвили Копия "Арго" в потийском Музее колхидской культуры

Путь "Новых аргонавтов" начинался от греческого города Волос, далее проходил через Эгейское море, пролив Дарданеллы, Мраморное море, Босфорский пролив и Черное море до города Поти, а потом вверх по реке Риони до города Кутаиси. Путешествие Северина подтвердило, что все мореплавательные средства, описанные в сказании об аргонавтах, правдивы и применялись в древности.

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