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Вручение Международной премии в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе

Вниманию журналистов! Объявлен прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Премия учреждена в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic и погибшем в Сирии 30 июля 2017 года

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Телеканал RT начал прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards, ежегодной международной премии, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает RT.

Премия учреждена в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. Халед погиб в Сирии 30 июля 2017 года. В этом году премия проводится в четвертый раз.

Международную премию присуждают за лучшую работу из зоны конфликта (текст и видео). В этом году впервые будет присуждаться награда в номинации "После войны: текст/видео" — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни.

Премия Литера
photo: Ministry of Culture Georgia / FB
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Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards — 2021 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно на этом сайте. Победители будут объявлены 30 ноября.

В первый год награды получили конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран.

Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В 2018 году указом президента России Владимира Путина Халед аль-Хатыб был посмертно награжден медалью "За отвагу".

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