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Пассажирский поезд, который будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Новая инфраструктура Карабаха: подключается компания, строящая ж/д Баку-Тбилиси-Карс

photo: courtesy of Press service of Azerbaijan Railways
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Компания "1520" на азербайджанской части проекта Баку-Тбилиси-Карс выполняет комплекс работ по внедрению современных цифровых систем управления движением

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Российская компания "1520", которая занимается производством инфраструктуры железнодорожного транспорта, заинтересована в участии в транспортных проектах в Карабахе, передает Sputnik Азербайджан.

"Мы надеемся на расширение сотрудничества на воссоединенных территориях Карабаха. Надеемся принять участие в проектах Горадиз-Агбенд и Барда-Агдам. Для этого мы готовы в том числе расширять линейку производства продукции", – заявил заместитель генерального директора компании "1520" Дмитрий Болотский.

Деятельность в проекте Баку-Тбилиси-Карс

Компания "1520" уже работает в Азербайджане в проектах по строительству железнодорожной инфраструктуры. На азербайджанской части проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК) дочерняя компания "Сигнал" совместно с местной организацией Rail Trans Service выполняет комплекс работ по внедрению современных цифровых систем управления движением и обеспечению безопасности движения и связи.

"Наша компания производит инфраструктуру железнодорожного транспорта и метрополитена – практически полный комплекс работ. Мы поставляем высокотехнологическое оборудование, которое сами же и производим. Мы знакомы с Азербайджанской Республикой достаточно давно, еще с советских времен", – отметил Болотский.

Что представляет собой БТК

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до 3 миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между тремя странами, но и между Азией и Европой.

БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. По территории Азербайджана проходит 504 километра железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 километров. Через Грузию проходит 263 километра, Турцию – 79 километров железнодорожной линии.

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